В Генштабе показали эффектное видео уничтожения систем ПВО россиян

Фото: в Генштабе показали видео уничтожения систем ПВО россиян (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Украинские воины батальона Asgard за последний месяц ликвидировали 8 комплексов противовоздушной обороны россиян, и эффектные попадания показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"В течение последнего месяца на ключевых направлениях операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС поразили 8 вражеских систем ПВО: два "Тор-М2", 2 "Бук-М1", "Тор-М1", "Бук-М3", "Стрелу-10" и редкую новейшую РЛС зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь", - отметили в Генштабе.

Судя по опубликованному видео, украинские военные для ударов по комплексам противовоздушной обороны россиян использовали ударные беспилотники.

Общая стоимость восьми систем ПВО противника, которые были поражены и уничтожены в течение месяца операторами 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis Сил беспилотных систем - более 250 млн долларов.

Что известно о РЛС комплекса С-350 "Витязь"

Многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е является ключевым элементом ЗРК С-350 средней дальности.

Она позволяет автоматически определять до сотни воздушных целей одновременно и сопровождать до 8 целей для дальнейшего уничтожения. Стоимость этого зенитно-ракетного комплекса составляет около 130 млн долларов.

 

Удары по ПВО россиян

Напомним, ранее отмечалось, что 1 января 2026 года СБС уничтожили два дорогих российских зенитно-ракетных комплекса.

Также Силы специальных операций ВСУ ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" в Воронежской области России.

Кроме того, ранее Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области.

