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В Генштабе подтвердили удар по АО "Энергия" в российском Ельце: какие последствия

Украина, Четверг 03 июля 2025 15:41
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В Генштабе подтвердили удар по АО "Энергия" в российском Ельце: какие последствия Фото: АО "Энергия" в городе Елец (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области России. В результате удара работа предприятия остановлена на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГШ ВСУ.

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны атаковали российское предприятие "Энергия". Оно занимает важное место в структуре оборонного комплекса россиян.

Атакованный серийно производит аккумуляторы и батареи для ряда видов российского вооружения. В том числе для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые устанавливаются оккупантами на авиабомбы, для баллистических ракет "Искандер-М", крылатых ракет и так далее.

"Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено, результаты огневого поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - сказано в сообщении.

Взрывы в России 3 июля

Россияне после ночи со 2 на 3 июля сообщили о ряде атак на их территорию. В частности, был атакован завод "Энергия" в Ельце, враг сообщал о повреждениях. Но официального подтверждения атаки со стороны Украины до сих пор не было.

Также вспыхнул Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, который уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. По данным местных властей, по меньшей мере трое россиян погибли от удара.

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