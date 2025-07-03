В России заявят об атаке на завод "Энергия" в Ельце: что известно (фото, видео)

Ночью, 3 июля, Липецкая область в РФ подверглась атаке дронов. Взрывы прогремели в областном центре и в городе Елец, где расположен завод "Энергия", который является крупнейшим в России, специализирующийся на производстве химических источников тока.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на российский ресурс ASTRA.

Местные жители сообщают, что дроны двигались в направлении аэродрома "Липецк-2" и завода "Энергия", который якобы подвергся попаданиям.

В соцсетях опубликовали фото поврежденного здания завода - на снимке видны выбитые окна и следы удара.

В то же время губернатор Липецкой области подтвердил, что после атаки беспилотников в Ельце "вспыхнул пожар на парковке одного из предприятий".

Отметим, что официальных подтверждений со стороны Генерального штаба ВСУ пока не было.

Ранее этот же завод уже был поражен дронами 23 мая. "Энергия" - является одним из крупнейших в РФ предприятий по производству химических источников тока. В частности, предприятие производит батареи для модулей управления авиабомб, ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования, а также специальных систем энергообеспечения.

В связи с войной против Украины, завод оказался под санкциями со стороны ЕС, США, Японии и ряда других стран.