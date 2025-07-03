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В Генштабі підтвердили удар по АО "Енергія" в російському Єльці: які наслідки

Україна, Четвер 03 липня 2025 15:41
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В Генштабі підтвердили удар по АО "Енергія" в російському Єльці: які наслідки Фото: АО "Енергія" у місті Єлець (росЗМІ)
Автор: Антон Корж

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження заводу "Енергія" у місті Єлець Липецької області Росії. Внаслідок удару роботу підприємства зупинено на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву ГШ ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони атакували російське підприємство "Енергія". Воно займає важливе місце у структурі оборонного комплексу росіян.

Атакований серійно виробляє акумулятори та батареї для низки видів російського озброєння. В тому числі для універсальних модулів планерування та корекції (УМПК), які встановлюються окупантами на авіабомби, для балістичних ракет "Іскандер-М", крилатих ракет й так далі.

"Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - сказано у повідомленні.

Вибухи у Росії 3 липня

Росіяни після ночі з 2 на 3 липня повідомили про низку атаку на їхню територію. Зокрема, було атаковано завод "Енергія" у Єльці, ворог повідомляв про пошкодження. Але офіційного підтвердження атаки з боку України досі не було.

Також спалахнув Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ, який вже неодноразово піддавався атакам безпілотників. За даними місцевої влади, щонайменше троє росіян загинуло від удару.

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