У Генштабі заявили про перехід ЗСУ на українські ракети та боєприпаси

Фото: Микола Шевцов (twitter.com PetrMazepa)

Зокрема, розпочате масове переозброєння військ вітчизняними протитанковими ракетними комплексами "Стугна-П" та "Корсар"

Начальник озброєння Збройних сил України Микола Шевцов заявив, що ЗСУ поступово переходять на українські ракети та боєприпаси. Про це повідомляється у Facebook прес-центру Генерального штабу України.

За даними Шевцова, для забезпечення потреби ЗСУ у відновлені озброєння та воєнної техніки, в період 2014-2018 років було збільшено виробничі можливості частин технічного забезпечення Збройних сил, а також оптимізовано їх структуру та чисельність.

"З метою забезпечення Збройних сил прийнято на озброєння та розпочато постачання до військ боєприпасів і ракет вітчизняного виробництва, таких як 7,62-мм снайперських патронів, 40-мм гранатометних пострілів для підствольних та автоматичних гранатометів, 60-мм мінометних пострілів, 152-мм боєприпасів до артилерійських систем, 300-мм реактивних керованих снарядів "Вільха", - поінформували у Генштабі.

Крім того, зазначається, що розпочате масове переозброєння військ вітчизняними протитанковими ракетними комплексами "Стугна-П" та "Корсар". З метою підтримання запасів ракет і боєприпасів у боєготовому стані відновлено роботу 8 цехів збирання та ремонту ракет й боєприпасів. Крім того, відремонтовано близько 37 тис. тонн боєприпасів.

Нагадаємо, в Генштабі заявили, що укомплектованість військ, залучених до операції Об'єднаних сил на Донбасі, основними зразками озброєння і військової техніки становить 99%.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко заявив, що ЗСУ сьогодні повністю готові до захисту країни. Він також підкреслював, що за останній час пройшла реформа управління ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

Додамо, Порошенко зазначав, що Україні необхідна високоточна ракетна зброя великого радіусу дії, щоб стримати агресію Росії.