Порошенко заявив про готовність ЗСУ захищати Україну

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко впевнений у здатності армії захистити країну і народ

Президент Петро Порошенко впевнений, що Збройні сили України (ЗСУ) на сьогодні повністю готові до захисту країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на оперативних зборах керівництва ЗСУ.

За його словами, українська армія на сьогоднішній день здатна захистити територію держави і народ.

"Як президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України можу з упевненістю стверджувати: сьогодні в Україні є армія, що здатна захистити українську землю, нашу державу, народ України", - зазначив Порошенко.

Він також зазначив, що за останній час пройшла реформа управління ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

"Сформовано ряд нових бойових бригад і частин оперативного, тилового і технічного забезпечення. На потенційно загрозливих напрямках проведено нарощування відповідних угруповань військ. Посилено систему протиповітряної оборони. Збільшено авіаційний парк і бойовий склад зенітних ракетних військ", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що загроза повномасштабної війни з Російською Федерацією є цілком реальною.

Відзначимо, напередодні президент пообіцяв, що Україна отримає план дій для членства в НАТО до 2023 року.