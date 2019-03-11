Задіяні в ООС військові частини озброєні майже на 100%, - Генштаб

Фото: Микола Шевцов (twitter.com PetrMazepa)

Загалом же укомплектованість ЗСУ складає 85%

Генеральний штаб України інформує, що укомплектованість військ, що залучені до операції Об’єднаних сил на Донбасі. основними зразками озброєння та військової техніки складає 99%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу.

Зокрема, начальник озброєння ЗСУ Микола Шевцов зазначив, що укомплектованість Збройних сил України при цьому складає 85%.

"Нині укомплектованість ЗС України основними зразками озброєння і воєнної техніки (ОВТ) складає 85%, а військ (сил), задіяних у проведенні операції Об'єднаних сил, - 99%... Протягом 2014-2018 років проведено великий обсяг роботи з відновлення боєздатності ОВТ, як за рахунок ремонту, так і за рахунок постачання нового (модернізованого) ОВТ та створення, практично "з нуля", системи технічного забезпечення військ на всіх рівнях", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що у 2014 році під час зняття зі зберігання озброєння та військової техніки виявилось, що звітні показники рівня справності (88%) наявного тоді ОВТ були значно завищені. Фактичний рівень справності ОВТ виявився на 40-45% нижчим. До 50% зразків потребували додаткового технічного обслуговування та поточного ремонту через фізичне старіння.

"Протягом 2014-2018 років у ЗСУ було сформовано 16 бойових бригад та збільшено чисельність існуючих, що збільшило потребу в ОВТ більше ніж на 10 тисяч одиниць. За рахунок вилучення ОВТ з Центру надлишкового майна, до ЗСУ було повернуто понад 10 тисяч зразків. Серед них зенітні ракетні комплекси, танки, БМП, самохідні артилерійські установки, у тому числі калібру 152, 203 мм, протитанкові ракетні комплекси та інше", - поінформували у Генштабі.

Вказано, що зазначені зразки відновили силами військових ремонтних органів та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що ЗСУ сьогодні повністю готові до захисту країни. Він також підкреслював, що за останній час пройшла реформа управління ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

Як писало РБК-Україна, в лютому в Генштабі заявили, що за час російської агресії в ЗСУ був створений потужний оперативний резерв військових, які вже мали досвід у зоні бойових дій.