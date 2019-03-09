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Високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію РФ, - Порошенко

Новини » Політика    09.03.2019 - 16:37
Високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію РФ, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами Порошенка, ракетна зброя збільшить надійність оборони країни

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україні необхідна високоточна ракетна зброя великого радіусу дії, щоб стримати агресію Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Порошенка в Twitter.

За словами президента Порошенка, високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії збільшить надійність оборони України та зробить Російську Федерацію стриманішою.

"Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна вражати цілі далеко в тилу ворога. Це зробить агресора стриманішим, а нашу оборону - надійнішою", - заявив президент.

Високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію РФ, - Порошенко

Порошенко наголосив, що після виходу Росії та Сполучених Штатів Америки з договору про ракети середньої та малої дальності Україна також позбулася зобов'язань щодо дальності польоту ракет.

"Через те, що Росія де-факто зруйнувала Договір про ракети середньої і малої дальності, а США юридично вийшли з нього, ми теж позбулися певних зобов’язань, яких дотримувалися раніше. Нас більше не пов’язують жодні обмеження щодо дальності польоту наших ракет", - наголосив він.

Високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію РФ, - Порошенко

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що неодноразові порушення Росією договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності призвело до його розпаду.

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