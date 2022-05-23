ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Василівці російських загарбників більше, ніж місцевих жителів, - Запорізька ОВА

Новость на русском →
Запорізька область, Понеділок 23 травня 2022 05:23
У Василівці російських загарбників більше, ніж місцевих жителів, - Запорізька ОВА Фото: у російських загарбників більше, ніж місцевих жителів (facebook. com. mod.mil. rus)
Автор: Артур Родивилов

У Запорізькій області зростає кількість російських загарбників. Зокрема. у місті Василівка їх вже більше, ніж місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Така ж ситуація в селі Інженерне Пологівського району.

У Гусарці росіяни розселилися в покинутих будинках, провели обхід, після чого пограбували будинки, з яких поїхали.

Загарбники в Бердянську намагаються привласнити місцевий бізнес і поділити між собою і колаборантами.

"Власники кафе і ресторанів, які залишили місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна: росіяни вирішили його забрати на користь так званої "адміністрації міста". Відтак, заклади були передані в управління колаборантам", - повідомляють в ОВА.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де знаходився ставленик окупантів так званий "голова адміністрації" Андрій Шевчик.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків