ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни відновлюють залізницю в Куп'янську. Хочуть прискорити перекидання військ

Новость на русском →
Харківська область, Неділя 22 травня 2022 18:39
Росіяни відновлюють залізницю в Куп'янську. Хочуть прискорити перекидання військ Фото: Перони станції Куп'янськ-Вузловий (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Ворожі війська не відмовилися від намірів перемогти Збройні сили України на Слобожанському напрямку та намагаються відновити залізничне сполучення в околицях окупованого Куп'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Українські війська в регіоні зазнають артобстрілів. Натомість окупанти намагаються полагодити залізницю поблизу Куп'янська.

"На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп'янськ", – ідеться в повідомленні.

Тим часом щоденні втрати ЗСУ на Сході складають 50-100 бійців убитими. Такі цифри озвучив президент Зеленський.

До слова, напередодні поліція виявила поховання військових РФ у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків ВС РФ Купянск Генштаб ВСУ
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків