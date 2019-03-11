У Генштабі розповіли, які комплектуючі для техніки виробляються тільки у Росії

Фото: Микола Шевцов (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Йдеться про комплектуючі до БМП, до бронетранспортерів, танків Т-72

Начальник озброєння ЗСУ Микола Шевцов заявив, що для українських підприємств, які здійснюють ремонт військової техніки та озброєння, залишається критичним питання запчастин, які виробляються тільки у Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Йдеться, зокрема, про прилади надвисокої частоти, комплектуючі до БМП, до бронетранспортерів, танків Т-72, комплектуючі до ЗРК.

"Залишаються проблемними питання забезпечення виробничої діяльності вітчизняних виробників запасними частинами та агрегатами, які виробляються сьогодні, на жаль, тільки в РФ. Це прилади надвисокої частоти, комплектуючі до БМП, до бронетранспортерів, танків Т-72, комплектуючі до ЗРК. Найбільш критичною номенклатурою є лопаті несучих гвинтів гелікоптерів та запасні частини до літаків", - зазначив Шевцов.

Разом з тим для забезпечення потреби у відновленні озброєння та військової техніки у 2014-2018 роках виробничі можливості частин технічного забезпечення ЗСУ були збільшені. Зокрема, було переформовано 11 ремонтних рот механізованих (танкових, мотопіхотних, гірсько-піхотних) бригад в ремонтно-відновлювальні батальйони.

У Генштабі також зазначили, що було сформовано 19 ремонтних рот в інших бригадах, 40 взводів технічного забезпечення в механізованих (танкових) батальйонах та відділень технічного обслуговування та ремонту в решті батальйонів (дивізіонів), сформовано та передано до складу оперативних командувань чотири окремі ремонтно-відновлювальні полки.

Нагадаємо, Шевцов заявив, що ЗСУ поступово переходять на українські ракети і боєприпаси.

Так, у Генштабі заявили, що укомплектованість військ, залучених в ООС на Донбасі, основними зразками озброєння і військової техніки становить 99%.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко заявив, що ЗСУ сьогодні повністю готові до захисту країни. Він також підкреслював, що за останній час пройшла реформа управління ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.