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У Генштабі показали, як Естонія тренує українських захисників (фото)

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Таллінн, Неділя 18 вересня 2022 16:06
У Генштабі показали, як Естонія тренує українських захисників (фото) Фото: Естонія тренує бійців ЗСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують проходити навчання за кордоном. Зокрема, естонські інструктори тренують підрозділи ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Естонія допомагає з тренуванням Збройних сил України. Вдячні за підтримку", - йдеться у повідомленні.

Фото: Естонія тренує українських бійців (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, у Британії з липня пройшли навчання близько 5 тисяч бійців ЗСУ. Вони отримали навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки.

Крім того, Іспанія теж готується провести навчання для українських військових.

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