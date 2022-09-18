У Генштабі показали, як Естонія тренує українських захисників (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook .

"Естонія допомагає з тренуванням Збройних сил України. Вдячні за підтримку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Британії з липня пройшли навчання близько 5 тисяч бійців ЗСУ. Вони отримали навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки.

Крім того, Іспанія теж готується провести навчання для українських військових.

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