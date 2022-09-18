В Генштабе показали, как Эстония тренирует украинских защитников (фото)
Фото: Эстония тренирует бойцов ВСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Украинские военные продолжают проходить обучение за границей. В частности, эстонские инструкторы тренируют подразделения ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
"Эстония помогает с тренировкой Вооруженных сил Украины. Благодарны за поддержку", - говорится в сообщении.
Фото: Эстония тренирует украинских бойцов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, в Британии с июля прошли обучение около 5 тысяч бойцов ВСУ. Они получили навыки по тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовке.
Кроме того, Испания тоже готовится провести учение для украинских военных.
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