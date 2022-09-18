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В Генштабе показали, как Эстония тренирует украинских защитников (фото)

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Таллин, Воскресенье 18 сентября 2022 16:06
В Генштабе показали, как Эстония тренирует украинских защитников (фото) Фото: Эстония тренирует бойцов ВСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают проходить обучение за границей. В частности, эстонские инструкторы тренируют подразделения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Эстония помогает с тренировкой Вооруженных сил Украины. Благодарны за поддержку", - говорится в сообщении.

Фото: Эстония тренирует украинских бойцов (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в Британии с июля прошли обучение около 5 тысяч бойцов ВСУ. Они получили навыки по тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовке.

Кроме того, Испания тоже готовится провести учение для украинских военных.

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