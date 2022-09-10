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Українські військові будуть проходити навчання в Іспанії, - ЗМІ

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Сарагоса, Субота 10 вересня 2022 14:42
Українські військові будуть проходити навчання в Іспанії, - ЗМІ Фото: в Іспанії будуть навчати українських військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іспанська армія буде тренувати українських військових. Навчання пройдуть на території Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що військові навчання пройдуть у Сарагосі.

За даними видання, проведення навчань є одним із зобов'язань, яке взяв на себе уряд Іспанії перед Україною. Поки невідомо, скільки будуть тривати тренування та яку кількість українських захисників планують відправити.

Нагадаємо, що Британія була першою країною, якою запропонувала провести масштабні навчання української армії за стандартами НАТО. Пізніше таку ініціативу підтримали декілька держав і відправили до Лондона своїх інструкторів.

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Іспанія Військові навчання Збройні сили України
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