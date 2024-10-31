ВСУ с начала войны уничтожили более 18 000 дронов и 20 000 артсистем РФ, - Генштаб
Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки с 30 на 31 октября, российские оккупанты потеряли на фронте 1310 солдат. Кроме того, ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили более 18 000 дронов и 20 000 артсистем противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 694 950 (+1310) человек;
- танков - 9156 (+19) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 450 (+17) ед;
- артиллерийских систем - 20 013 (+58) ед.;
- РСЗО - 1243 (+1) ед.;
- средства ПВО - 994 (+8) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84) ед.;
- крылатых ракет - 2627 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) ед;
- специальной техники - 3570 (+3) ед.
Напомним, что по состоянию на вечер среды, 30 октября, на фронте с начала суток произошло 134 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях. Однако по количеству боев в тройку попало и Купянское.
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