ВСУ с начала войны уничтожили более 18 000 дронов и 20 000 артсистем РФ, - Генштаб

За последние сутки с 30 на 31 октября, российские оккупанты потеряли на фронте 1310 солдат. Кроме того, ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили более 18 000 дронов и 20 000 артсистем противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на вечер среды, 30 октября, на фронте с начала суток произошло 134 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях. Однако по количеству боев в тройку попало и Купянское.

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