Еще 1300 захватчиков и средство ПВО: в Силах обороны обновили данные о потерях РФ
Силы обороны Украины ликвидировали еще 1300 российских захватчиков, а также уничтожили 4 танка, 36 артсистем, 1 РСЗО и 1 средство противовоздушной обороны противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 963 270 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 10 786 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 433 (+4) ед.;
- артиллерийских систем - 27 588 (+36) ед.;
- РСЗО - 1 380 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1 157 (+1) ед.;
- самолетов - 372 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 446 (+39) ед.;
- крылатых ракет - 3 197 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47 724 (+120) ед.;
- специальной техники - 3 875 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, в вечерней сводке 8 мая от Генерального штаба ВСУ сообщалось, что несмотря на объявление Россией "парадного перемирия" на фронте с начала суток произошло 154 боевых столкновений, то есть больше, чем днем ранее.
Также в военном командовании проинформировали, что треть из общего количества вражеских штурмов и атак фиксировалась на Покровском направлении.
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