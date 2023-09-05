ВСУ уничтожили склад военного снаряжения россиян вблизи Горловки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Около 14:30 украинские военные уничтожили склад военного снаряжения оккупантов вблизи пгт Мироновский.

Фото: Мироновский (google.com/maps)

Этот населенный пункт расположен вблизи оккупированной Горловки в Донецкой области.

Больше никакой информации о потерях врага не сообщили, на видео можно увидеть последствия атаки ВСУ.

Потери России

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 560 российских захватчиков, таким образом общие потери российской армии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч.

Российские военные за август потеряли военной техники минимум на 1,2 млрд долларов. Так, за две недели Россия потеряла два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 "Триумф" и РЛС "Предел-Э".