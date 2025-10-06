ua en ru
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в российском Дзержинске, возник пожар

Россия, Понедельник 06 октября 2025 10:01
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в российском Дзержинске, возник пожар Иллюстративное фото: дроны атаковали завод взрывчатых веществ в российском Дзержинске (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Этой ночью под удар неизвестных дронов попал завод имени Свердлова, что в Нижегородской области России. Это один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Около 02:30 по местному времени жители Дзержинска начали сообщать о взрывах в городе. По предварительным данным, в течение часа прозвучало от 25 до более 30 взрывов. Также местные заявляли, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин.

По их словам, целью дронов был местный завод имени Свердлова, который входит в военно-промышленный комплекс России. Вероятно, там возник пожар.

В то же время, губернатор региона Никитин заявил, что российская ПВО отбила атаку из 20 дронов в районе промзоны Дзержинска. При этом якобы пострадал один человек.

По его словам, также падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, огонь потушили. Кроме того, повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной АЗС, ущерб промышленным объектам не нанесен.

Завод Свердлова

Предприятие - одно из ведущих российских производств промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобычи, а также средств для сейсмических и геофизических работ.

Ранее сообщалось, что завод также производит авиабомбы (в частности КАБы - ред.), боевые части к противотанковым кумулятивным управляемым ракетам и боевые головки для зенитно-ракетных систем. Завод находится в санкционном списке стран Евросоюза, Украины, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По данным РБК-Украина, в октябре прошлого года дроны ГУР и СБУ атаковали завод Свердлова. Тогда был поврежден цех по производству гексогена и октогена.

А вот в начале апреля 2025 года по меньшей мере три беспилотника атаковали завод - были повреждены трубопроводная эстакада и 2 цеха.

