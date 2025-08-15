Генштаб подтвердил поражение НПЗ в российской Сызрани и штаба в Енакиево: детали ударов

В частности, был поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Этот завод является одним из крупнейших в системе "Роснефти".

Он производит широкий спектр топлива, в том числе авиационный керосин, и участвует в обеспечении российской армии.

Как отметили в Генштабе, после удара зафиксирован пожар и взрывы.

Кроме того, украинские силы атаковали пункт управления 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево на временно оккупированной территории Донецкой области.

Обе цели были поражены, а результаты пока уточняются.

В Генштабе добавили, что удары нанесли подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, - говорится в сообщении Генштаба.