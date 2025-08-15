Генштаб подтвердил поражение НПЗ в российской Сызрани и штаба в Енакиево: детали ударов

Силы обороны нанесли удар дронами по Сызранскому НПЗ в Самарской области России, 15 августа. Также был атакован командный пункт россиян во временно оккупированном городе Енакиево Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, был поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Этот завод является одним из крупнейших в системе "Роснефти".
Он производит широкий спектр топлива, в том числе авиационный керосин, и участвует в обеспечении российской армии.
Как отметили в Генштабе, после удара зафиксирован пожар и взрывы.
Кроме того, украинские силы атаковали пункт управления 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево на временно оккупированной территории Донецкой области.
Обе цели были поражены, а результаты пока уточняются.
В Генштабе добавили, что удары нанесли подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, поздно вечером, 14 августа, неизвестные дроны атаковали временно подконтрольный России город Енакиево Донецкой области.
Уже утром, 15 августа, о громких взрывах сообщали в Сызрани Самарской области РФ. Местные жители пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.
Накануне стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда. На предприятии вспыхнули сильные пожары, подробности последствий уточняют.
Также украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Унече Брянской области.
В этот день россияне рассказывали об атаке беспилотников на НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край).