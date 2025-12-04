ua en ru
Генштаб подтвердил поражение химзавода россиян возле Ставрополя

Украина, Четверг 04 декабря 2025 21:37
Генштаб подтвердил поражение химзавода россиян возле Ставрополя
Автор: Антон Корж

Силы обороны Украины в ночь на 4 декабря поразили в Ставропольском крае РФ предприятие, которое работает в составе российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о заводе "Невинномысский Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 4 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий агрессора - "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этот завод является критически важной составляющей российского ВПК. Он производит более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год, являясь одним из главных поставщиков базовых компонентов для производства взрывчатки.

"Поражен один из цехов производства, на объекте зафиксирован пожар", - отметили в ГШ ВСУ.

Кроме завода, подтверждается поражение живой силы россиян на полигоне вблизи Докучаевска на временно оккупированной Донетчине. Россияне потеряли до 60 единиц живой силы убитыми и ранеными.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - резюмировали в Генштабе.

Отметим, что в ночь на 4 декабря россияне пожаловались на взрывы в городе Орле и Ставропольском крае РФ. В одном из городов дроны атаковали важный химический завод. Речь шла именно о "Невинномысском Азоте", расположенном в одноименном городе.

Также вечером 3 декабря на временно оккупированной Донетчине произошел блэкаут после атаки дронов на Донецк и Макеевку. Предыдущий блэкаут был в оккупированной Донецкой области 22 ноября - тоже из-за атаки "неизвестных дронов".

