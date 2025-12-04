Неизвестные дроны атаковали Орел и Ставропольский край РФ: в районе химзавода пожар

В ночь на 4 декабря россияне пожаловались на взрывы в городе Орле и Ставропольском крае РФ. В одном из городов, предварительно, неизвестные дроны атаковали химзавод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.

Примерно в 2 часа ночи по киевскому времени, канал SHOT написал, что над Орлом за полчаса было слышно около 10 взрывов.

"(От громких звуков - ред.) чуть не вылетели окна", - написали местные жители.

Параллельно в соцсетях было видео, как утверждается - из Орла, где было слышно взрыв. Что именно атаковали неизвестные дроны, пока неясно.

В то же время паблики написали, что взрывы прогремели в Невынномысске Ставропольского края России. Россияне насчитали не менее 6 громких звуков.

Чуть позже мониторинговые каналы сообщили, что, предварительно, под ударом оказался химический завод "Невынномысский Азот". Судя по кадрам, в районе объекта случился пожар.

Отметим, что этот завод считается одним из крупнейших в России по производству азотных удобрений и аммиака, а также сырья для взрывчатки.

"Основные виды выпускаемой продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат", - пишет один из пабликов.

Официальных комментариев ни об одном из инцидентов пока не было.