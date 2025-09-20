Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ россиян и нефтяной станции, где производят Urals

В ночь на 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ под руководством Генштаба нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На месте зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты уточняются.

Этот завод обеспечивает около 2,54% общего объема нефтепереработки РФ, более 7 млн тонн нефти в год.

Также украинские подразделения атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Предварительно известно о взрывах и возгорании на территории завода. Детали уточняются.

Отметим, что на этом объекте перерабатывают более 8,8 млн тонн нефти в год.

Кроме того, осуществлено огневое поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры - линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара". Результаты поражения пока уточняются.

Это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта рф).

Все пораженные объекты участвовали в обеспечении вооруженных сил РФ горюче-смазочными материалами.

Силы обороны Украины системно реализуют меры по нарушению логистики и снижению военно-экономического потенциала агрессора в секторе нефтепереработки.