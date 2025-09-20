RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ россиян и нефтяной станции, где производят Urals

Фото: ВСУ нанесли удары по стратегическим объектам российской нефти (t.me GUmchs)
Автор: Савченко Юлія

В результате успешной спецоперации ВСУ взрывы в России раздавались на Саратовском и Новокуйбышевском НПЗ, а также на станции по производству нефти Urals.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ под руководством Генштаба нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На месте зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты уточняются.

Этот завод обеспечивает около 2,54% общего объема нефтепереработки РФ, более 7 млн тонн нефти в год.

 

Также украинские подразделения атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Предварительно известно о взрывах и возгорании на территории завода. Детали уточняются.

Отметим, что на этом объекте перерабатывают более 8,8 млн тонн нефти в год.

 

Кроме того, осуществлено огневое поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры - линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара". Результаты поражения пока уточняются.

Это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта рф).

Все пораженные объекты участвовали в обеспечении вооруженных сил РФ горюче-смазочными материалами.

Силы обороны Украины системно реализуют меры по нарушению логистики и снижению военно-экономического потенциала агрессора в секторе нефтепереработки.

 

Атаки на Новокуйбышевский НПЗ

"Новокуйбышевский НПЗ" является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", а его проектная мощность составляет более 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие является одним из главных производителей топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенное для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3.

Последний раз дроны по этому НПЗ ударили в ночь на 10 марта. Местные сообщали о серии взрывов.

Также в марте 2024 года был дроновый удар на Куйбышевский НПЗ в Самарской области, и из-за атаки беспилотников на объекте была остановлена работа, так как была повреждена одна из установок.

Российская ФедерацияНПЗГенштаб ВСУ