Изготавливает детали для ракетных систем и не только. В Калуге также атакован завод "Тайфун"

В Калужской области Российской Федерации (РФ) этой ночью работала противовоздушная оборона (ПВО). Кроме нефтебазы был атакован и завод "Тайфун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Завода "Тайфун" входит в состав военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Он специализируется на разработке и изготовлении радиоэлектронной аппаратуры, включая системы связи, радиолокационное оборудование и устройства для радиоэлектронной разведки. Также предприятие выпускает оптико-электронные компоненты, используемые в системах наблюдения и наведения для боевой техники.

Кроме этого, "Тайфун" производит комплектующие для авиационной техники, ракетных установок и систем противовоздушной обороны.

Еще одним направлением деятельности является модернизация военной техники, находящейся на вооружении, а также ее техническое обслуживание. К тому же предприятие производит электронные модули и специализированное оборудование, которые применяются для интеграции различных военных систем.

Обстрел России

В ночь на 25 ноября в Курской и Калужской областях России работала ПВО. В Калуге появилась информация о "прилете" по местной нефтебазе "Калуганефтепродукт". В том же числе взрывы раздавались и в Курске.

Уже утром губернатор Курской области заявил о "сбитии" семи беспилотников.