Генштаб обновил потери РФ за сутки: более 800 солдат и много техники

Понедельник 08 декабря 2025 08:15
Генштаб обновил потери РФ за сутки: более 800 солдат и много техники Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 7 на 8 декабря, россияне потеряли на фронте еще 810 солдат. Также ВСУ уничтожили 10 артистем, 47 единиц автотехники и 530 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 8 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 181 680 (+810) чел;
  • танков - 11 403 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 689 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 34 917 (+10) ед;
  • РСЗО - 1 562 ед;
  • средства ПВО - 1 253 ед;
  • самолетов - 431 ед;
  • вертолетов - 347 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 88 457 (+530) ед;
  • крылатые ракеты - 4 058 (+4) ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 69 182 (+47) ед;
  • специальная техника - 4 018 (+3) ед;

Генштаб обновил потери РФ за сутки: более 800 солдат и много техники

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 7 декабря, на фронте в течение всех суток было зафиксировано 139 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление, где враг пытался атаковать 46 раз.

"Противник атаковал в направлениях Нового Шахтного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Гришино, Котлино, Удачное, Дачное, Филиал", - говорилось в публикации.

Подробнее о сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

