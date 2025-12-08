Генштаб обновил потери РФ за сутки: более 800 солдат и много техники

За последние сутки, с 7 на 8 декабря, россияне потеряли на фронте еще 810 солдат. Также ВСУ уничтожили 10 артистем, 47 единиц автотехники и 530 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 8 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 7 декабря, на фронте в течение всех суток было зафиксировано 139 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление, где враг пытался атаковать 46 раз.

"Противник атаковал в направлениях Нового Шахтного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Гришино, Котлино, Удачное, Дачное, Филиал", - говорилось в публикации.

