Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1100 солдат и много техники
Фото: воины ВСУ продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
За минувшие сутки, с 18 на 19 марта, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1060 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 64 артсистемы, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 111 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 898 070 (+1060) чел;
- танков - 10 364 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 21 523 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 24 704 (+64) ед;
- РСЗО - 1320 (+1) ед;
- средства ПВО - 1107 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 29 716 (+100) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 41 003 (+111) ед;
- специальной техники - 3780 ед.
Напомним, что по состоянию на вечер, 18 марта, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего враг пытался атаковать на Покровском и Торецком направлениях, а также в Курской области.
Подробнее о вечерней сводке Генштаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.
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