Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1100 солдат и много техники

За минувшие сутки, с 18 на 19 марта, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1060 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 64 артсистемы, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 111 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на вечер, 18 марта, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего враг пытался атаковать на Покровском и Торецком направлениях, а также в Курской области.

Подробнее о вечерней сводке Генштаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

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