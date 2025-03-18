На фронте произошло 120 боев за сутки: Генштаб назвал три самых горячих направления

На фронте с начала суток 18 марта произошло 120 боевых столкновений. Больше всего россияне атакуют на Покровском и Торецком направлениях, а также в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Российские захватчики с начала суток нанесли один ракетный удар с использованием трех ракет и 43 авиационных ударов, применив 54 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 755 дронов-камикадзе и осуществили около 4200 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки. Силы обороны успешно отбили 10 попыток противника продвинуться вперед. Авиаудару подверглась Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг проводил 5 наступательных действий вблизи Петропавловки и Загрызово. Украинские подразделения остановили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.

На Северском направлении противник два раза штурмовал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Верхнекамьянское.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки, Предтечино и Орехово-Васильевки, пять попыток россиян потеснить украинских защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг штурмовал позиции украинских подразделений районах Озаряновки, Дружбы, Торецка. Сейчас еще продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении противник 29 раз атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Богдановка, Ясеново, Зверево, Удачное, Алексеевка и Андреевка. Украинские защитники отбили 25 штурмов, еще 4 боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 129 оккупантов, из них 78 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, четыре миномета, одну багги, мотоцикл и пункт управления БПЛА, также повредили два танка, две единицы автомобильной техники и пушку.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 6 атак захватчиков в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник 2 раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Привольного и Свободного Поля. Авиация российских террористов нанесла четыре удара по районам Егоровки, Гуляйполя и Железнодорожного.



На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно атаковал позиции украинских защитников.

В Курской области Силы обороны отбили 21 штурмовое действие российских захватчиков.