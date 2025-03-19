Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1100 солдатів та багато техніки

За минулу добу, з 18 на 19 березня, російські окупанти втратили у війні проти України 1060 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 64 артсистеми, 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на вечір, 18 березня, на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше ворог намагався атакувати на Покровському і Торецькому напрямках, а також у Курській області.

Детальніше про вечірнє зведення Генштабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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