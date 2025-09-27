ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1000 солдатів і багато техніки

Субота 27 вересня 2025 08:00
UA EN RU
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1000 солдатів і багато техніки Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем, 362 дрони і 91 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 107 400 (+970) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 204 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 288 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 33 186 (+39) од.;
  • РСЗВ - 1502 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1223 (+1) од.;
  • літаків - 427 од.;
  • гелікоптерів - 345 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 63 931 (+362) од.;
  • крилатих ракет - 3747 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 62 909 (+91) од.;
  • спеціальної техніки - 3977 (+2) од.

Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1000 солдатів і багато техніки

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір 27 серпня, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксували на Покровському, Лиманському, Турецькому та Новопавлівському напрямках.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог 43 рази намагався прорвати українську оборону.

Подібну зведення про ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"