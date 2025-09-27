Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1000 солдатів і багато техніки

За останню добу, з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем, 362 дрони і 91 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 107 400 (+970) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 11 204 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 23 288 (+1) од.;

артилерійських систем - 33 186 (+39) од.;

РСЗВ - 1502 (+1) од.;

засоби ППО - 1223 (+1) од.;

літаків - 427 од.;

гелікоптерів - 345 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 63 931 (+362) од.;

крилатих ракет - 3747 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 62 909 (+91) од.;

спеціальної техніки - 3977 (+2) од.