Генштаб о ситуации на фронте: за сутки 160 боев, четыре направления самые горячие

По состоянию на 22:00, 26 сентября, на фронте в течение суток произошло 160 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Россияне нанесли в течение дня один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, захватчики привлекли для поражения 2000 дронов-камикадзе и осуществили 3277 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес семь авиационных ударов, применив 18 управляемых авиабомб, и совершил 126 обстрелов, из которых 12 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили две бесполезные штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Новоселовка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Колодязи, Шандриголово, Заречное, Торское и Дерилово. Сейчас украинские защитники отражают пять атак противника.

На Северском направлении враг восемь раз пытался прорваться в районе Григорьевки и в направлении Дроновки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений, подразделения противника пытались продвинуться вблизи Ямполя и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне 24 раза атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка. Один бой продолжается.

В течение суток на Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 156 оккупантов, из которых 94 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили девять единиц автомобильного транспорта, артиллерийскую систему и 19 беспилотных летательных аппаратов. Также значительно повреждена одна артиллерийская система и восемь мест укрытия живой силы противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Камышеваха и Калиновское, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки врага вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста, успеха не имел.