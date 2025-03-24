Генштаб обновил потери РФ: за сутки около 1200 оккупантов и десятки бронетехники

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

24 марта 2025 года Россия осуществила массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 57 ударных БпЛА.

Вражеские дроны были запущены из направлений Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).

Напомним, что Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали Киевскую область дронами. В одном из районов региона зафиксированы повреждения, также пострадал человек.

Российские оккупанты в ночь с 23 на 24 марта атаковали город Запорожье. В результате атаки был зафиксирован пожар и есть пострадавшая.