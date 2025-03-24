Генштаб оновив втрати РФ: за добу понад 1200 окупантів та десятки бронетехніки

Ситуація на фронті та обстріли РФ

24 березня 2025 року Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 57 ударних БпЛА.

Ворожі дрони були запущені з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Нагадаємо, що Російські окупанти в ніч на 24 березня атакували Київську область дронами. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження, також постраждала людина.

Російські окупанти в ніч з 23 на 24 березня атакували місто Запоріжжя. Внаслідок атаки було зафіксовано пожежу та є постраждала.