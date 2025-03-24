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Генштаб оновив втрати РФ: за добу понад 1200 окупантів та десятки бронетехніки

Фото:Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За добу російська армія втратила понад 1200 окупантів та десятки бронетехніки. Генштаб ЗСУ оновив дані про загальні втрати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За останню добу українські Сили оборони ліквідували ще 1280 російських військових, загальні втрати особового складу ворога досягли 904 760.

Ключові втрати техніки:

  • Танки: 10 420 (+8);
  • Бронемашини: 21 652 (+16);
  • Артилерійські системи: 25 129 (+81);
  • РСЗВ: 1 338 (+5);
  • Засоби ППО: 1 117 (+1);
  • Гелікоптери: 335 (+4);
  • БПЛА: 30 641 (+146);
  • Автомобільна техніка та цистерни: 41 726 (+116);
  • Спеціальна техніка: 3 785 (+1).

Ситуація на фронті та обстріли РФ

24 березня 2025 року Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 57 ударних БпЛА.

Ворожі дрони були запущені з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Нагадаємо, що Російські окупанти в ніч на 24 березня атакували Київську область дронами. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження, також постраждала людина.

Російські окупанти в ніч з 23 на 24 березня атакували місто Запоріжжя. Внаслідок атаки було зафіксовано пожежу та є постраждала.

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