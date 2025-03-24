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В Киевской области в результате атаки дронов ранен человек

Понедельник 24 марта 2025 03:02
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В Киевской области в результате атаки дронов ранен человек Фото: полиция на месте событий (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали Киевскую область дронами. В одном из районов региона зафиксированы повреждения, также пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской областной военной администрации.

"К сожалению, в Фастовском районе в результате атаки ранения получил мужчина, 37 лет. У мужчины поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Сейчас он госпитализируется в местную больницу", - говорится в сообщении.

Николай Калашник добавил, что из-за вражеской атаки в районе также повреждены два частных дома. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар на территории торгового предприятия.

Начальник КОВА добавил, что более подробная информация будет позже.

Напомним, что прошлой ночью россияне тоже атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки двое людей пострадали, а также были повреждены частные дома, автомобиль и даже был пожар на одном из предприятий.

Подробнее о вчерашней такие - читайте в материале РБК-Украина.

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