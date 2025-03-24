ua en ru
Пн, 24 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ атаковала Украину 99 дронами с трех направлений. Как отработала ПВО

Понедельник 24 марта 2025 08:35
UA EN RU
РФ атаковала Украину 99 дронами с трех направлений. Как отработала ПВО Фото: Россия атаковала Украину дронами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Украину дронами и имитаторами с трех направлений. ПВО сбила 57 ударных БпЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 24 марта 2025 года Россия осуществила массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Вражеские дроны были запущены с направлений Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).

К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Работа ПВО

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа "Шахед" на юге, севере, западе и в центре страны. Также 36 беспилотников-имитаторов были локально потеряны, что не повлекло негативных последствий.

В результате массированной атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Кировоградская и Запорожская области.

Последствия атаки РФ по Украине

Напомним, что Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали Киевскую область дронами. В одном из районов региона зафиксировано повреждение, также пострадал человек.

Прошлой ночью россияне тоже атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки два человека пострадали, а также были повреждены частные дома, автомобиль и даже был пожар на одном из предприятий.

Подробнее о вчерашней таковых - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине Атака дронов
NEWS
Встреча в Саудовской Аравии. Что известно о переговорах США с Украиной и РФ
Встреча в Саудовской Аравии. Что известно о переговорах США с Украиной и РФ
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян