Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска

Украина, Среда 01 октября 2025 08:23
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
Автор: Наталья Кава

В течение последних суток вдоль всей линии фронта было зафиксировано 155 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3 931 обстрел, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 246 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам:

  • Доброполье, Константиновка Донецкой области;
  • Покровское Днепропетровской области;
  • Гуляйполе Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили семь атак оккупантов. Также противник нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 138 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Каменки. Получил отпор.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Купянском направлении вчера произошло пять боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Ямполовка и в сторону Дробышево.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Северском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Краматорском направлении вчера зафиксировано три боестолкновения, оккупант пытался продвигаться в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригорьевка.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Полтавки.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Приднепровском направлении войска агрессора осуществили пять тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 249 БпЛА и 33 единицы автомобильной техники оккупантов.

