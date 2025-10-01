Генштаб обновил карты фронта: ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска

По данным Генштаба, вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3 931 обстрел, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 246 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам:

Доброполье, Константиновка Донецкой области;

Покровское Днепропетровской области;

Гуляйполе Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили семь атак оккупантов. Также противник нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 138 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Каменки. Получил отпор.



На Купянском направлении вчера произошло пять боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного.



На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Ямполовка и в сторону Дробышево.



На Северском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.



На Краматорском направлении вчера зафиксировано три боестолкновения, оккупант пытался продвигаться в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.



На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал.



На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригорьевка.



На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Полтавки.



На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Степногорска, Малой Токмачки и Новоандреевки.



На Приднепровском направлении войска агрессора осуществили пять тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.