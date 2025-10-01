ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська

Україна, Середа 01 жовтня 2025 08:23
UA EN RU
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська Ілюстративне фото: Генштаб оновив з фронту (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом останньої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах:

  • Добропілля, Костянтинівка Донецької області;
  • Покровське Дніпропетровської області;
  • Гуляйполе Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили сім атак окупантів. Також противник завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 138 обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Отримав відсіч.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано три боєзіткнення, окупант намагався просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили п’ять марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.
Генштаб оновив карти фронту: ЗСУ відбили десятки атак біля Торецька і Куп’янська
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 БпЛА та 33 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні