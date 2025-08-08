ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генштаб обновил данные о фронте: где были самые интенсивные бои

Пятница 08 августа 2025 01:14
UA EN RU
Генштаб обновил данные о фронте: где были самые интенсивные бои Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта произошло 119 боевых столкновений. Украинские защитники дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1 724 дрона-камикадзе и осуществили 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боестолкновений с российскими захватчиками.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районах Волчанска и Фиголевки, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении противник совершил девять попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отражали 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполовки, Колодязов, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григорьевки и Ольговки. Еще два боя до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах Григорьевки и Федоровки, но был отбит.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомаркового и Ступочек. Украинские подразделения отбили все пять атак.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново и Русиного Яра. Сейчас продолжается один бой.

На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоэкономичного, Родинского, Сухецкого, Лисовки, Заповедного, Звериного, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута и Орехового. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои до сих пор продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 174 оккупанта, из которых 122 - безвозвратно. Также уничтожены пушка, восемь автомобилей, 32 БпЛА, два терминала спутниковой связи и два пункта управления БпЛА. Поражены также четыре автомобиля, три артиллерийские системы и 11 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районах Филиалы, Толстого, Зеленого Поля, Свободного Поля, Камышевахи, Воскресенки и в направлении Новоивановки. Еще два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки захватчиков вблизи Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 060 310 человек. За минувшие сутки защитники ликвидировали 1040 россиян.

Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики