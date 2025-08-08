Генштаб обновил данные о фронте: где были самые интенсивные бои

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1 724 дрона-камикадзе и осуществили 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боестолкновений с российскими захватчиками.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районах Волчанска и Фиголевки, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении противник совершил девять попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отражали 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполовки, Колодязов, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григорьевки и Ольговки. Еще два боя до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах Григорьевки и Федоровки, но был отбит.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомаркового и Ступочек. Украинские подразделения отбили все пять атак.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново и Русиного Яра. Сейчас продолжается один бой.

На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоэкономичного, Родинского, Сухецкого, Лисовки, Заповедного, Звериного, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута и Орехового. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои до сих пор продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 174 оккупанта, из которых 122 - безвозвратно. Также уничтожены пушка, восемь автомобилей, 32 БпЛА, два терминала спутниковой связи и два пункта управления БпЛА. Поражены также четыре автомобиля, три артиллерийские системы и 11 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районах Филиалы, Толстого, Зеленого Поля, Свободного Поля, Камышевахи, Воскресенки и в направлении Новоивановки. Еще два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки захватчиков вблизи Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.