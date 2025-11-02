Генштаб обновил данные за сутки: россияне стремительно теряют живую силу и дроны

Ситуация на фронте

Напомним, накануне сообщалось, что украинские военные продолжают зачистку Покровска от врага, который просочился в город диверсионными группами.

В операции принимают участие ВСУ, ССО, украинская разведка и СБУ.

Глава Кремля Владимир Путин заявлял на днях об окружении Покровска и якобы даже дал приказ пустить туда журналистов. Однако Украина эту информацию опровергает и продолжает бои за стратегические направления.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 1 ноября на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение - самым горячим до сих пор остается Покровское направление.

Отметим, враг недавно также говорил об окружении Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что ситуация на этом направлении сложная, но заявления российской пропаганды о "блокировании" Покровска и Купянска не соответствуют действительности.