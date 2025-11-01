ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении почти 50 боев за сутки

Суббота 01 ноября 2025 22:47
UA EN RU
Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении почти 50 боев за сутки Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 1 ноября, на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Самым горячим снова было Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив три ракеты, и 58 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3 159 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 2 790 артиллерийских обстрелов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили семь атак в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного. Два боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил пять атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении наши воины отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григорьевка.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 49 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лисовка, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино. Сейчас бои идут в четырех локациях.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 84 оккупанта, из них 33 - безвозвратно. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, одну единицу автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждены шесть автомобилей противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки. Еще семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе населенного пункта Щербаки, вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение. Степное подверглось авиационному удару неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка подвергся авиационному удару.

Потери армии РФ

Напомним, что за последние сутки, с 31 октября на 1 ноября, россияне потеряли на фронте еще 900 солдат. Также ВСУ уничтожили 9 артсистем, 58 единиц автотехники и 349 единиц автотехники.

Отметим, что с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла в боях против Украины уже более 1,1 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН