ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ зафіксувала обстріли на ділянці розведення в Петрівському

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 19:11
ОБСЄ зафіксувала обстріли на ділянці розведення в Петрівському
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано 10 грудня

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань на ділянці розведення сил поблизу Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, у вівторок, 10 грудня, спостерігачі чули 1 вибух невизначеного походження за 700-800 метрів до південного заходу в районі ділянки розведення поблизу Петрівського. Пізніше спостерігачі також зафіксували 3 постріли зі стрілецької зброї на відстані близько 2-3 кілометрів до південного сходу.

"За оцінкою Місії, всі вищезгадані порушення режиму припинення вогню відбулися в межах ділянки розведення в районі Петровського", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Крім того, на західній околиці населеного пункту Петрівське спостерігачі бачили 4 чоловіків, одягнених у одяг військового типу, з металошукачем та іншим обладнанням. Чоловіки перебували на непідконтрольній українському уряду території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 12 грудня російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил. Бойовики били з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Контактна група 18 грудня обговорить нові ділянки розведення на Донбасі Бойовики на Донбасі посилюють підготовку артпідрозділів, - ГУР
Новини України ОБСЄДонбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся