На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 12 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим "тиші". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначили в штабі, Росія знову не виконує взяті на себе зобов'язання щодо стійкого припинення вогню.

"Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов'язання щодо стійкого припинення вогню у відповідності з прийнятим підсумковим комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Франції", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу укріплень Об'єднаних сил, а саме у Авдіївки і тричі неподалік Павлополя.

Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" неподалік Кримського.

"Сьогодні, 12 грудня, втрат в результаті обстрілу серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики порушували режим припинення вогню 10 разів. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових. Обстріл здійснювалися із застосуванням мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що на Донеччині виявили сучасне військове обладнання Росії. зокрема, бойовиками використовуються російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).