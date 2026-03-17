Генштаб хочет использовать разработки НАН в обороне: о чем говорят с учеными

О какой встрече военных и ученых идет речь

Гражданам рассказали, что 16 марта 2026 года в президиуме Национальной академии наук состоялась встреча:

президента НАН Украины академика Анатолия Загороднего;

заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины, бригадного генерала Андрея Лебеденко.

Участие в ней приняли также:

первый вице-президент НАН, академик Вячеслав Богданов;

вице-президент НАН, академик Владимир Горбулин;

и.о. главного ученого секретаря НАН, доктор философских наук Олег Кубальский.

Военные встретились с учеными (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какие вопросы обсудили во время встречи

Сообщается, что во время разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества между НАН Украины и ВСУ:

возможности использования научных разработок Академии для укрепления обороноспособности государства;

участие учреждений НАН Украины в выполнении исследований и разработок, направленных на нужды сектора безопасности и обороны.

В частности речь шла про развитие технологий в отраслях:

материаловедения;

новых конструкционных материалов;

электроники;

систем связи;

информационных технологий;

других направлений, которые могут быть использованы для повышения технологических возможностей украинской армии.

Публикация Генштаба ВСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Кроме того, глава Академии вручил Лебеденко награду НАН Украины "За содействие развитию науки" - в знак благодарности за поддержку научных инициатив и содействие развитию сотрудничества между научным сообществом и ВСУ.

"Встреча подтвердила важность тесного взаимодействия между научным сообществом и Силами обороны в обеспечении технологической способности Украины в условиях войны", - подытожили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.