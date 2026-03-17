UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Генштаб хоче використовувати розробки НАН в обороні: про що говорять із вченими

12:20 17.03.2026 Вт
2 хв
Новітні технології можуть зміцнити українське військо
aimg Ірина Костенко
У НАН України відбулася зустріч із заступником головнокомандувача ЗСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Українські військові та науковці планують спільну роботу над посиленням обороноздатності держави. Ключові напрями співпраці обговорили під час спеціальної зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Про яку зустріч військових і науковців йдеться

Громадянам розповіли, що 16 березня 2026 року в президії Національної академії наук відбулася зустріч:

  • президента НАН України академіка Анатолія Загороднього;
  • заступника головнокомандувача Збройних сил України, бригадного генерала Андрія Лебеденка.

Участь у ній взяли також:

  • перший віцепрезидент НАН, академік Вячеслав Богданов;
  • віцепрезидент НАН, академік Володимир Горбулін;
  • в.о. головного вченого секретаря НАН, доктор філософських наук Олег Кубальський.

Військові зустрілись із науковцями (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Які питання обговорили під час зустрічі

Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили питання співпраці між НАН України та ЗСУ:

  • можливості використання наукових розробок Академії для зміцнення обороноздатності держави;
  • участь установ НАН України у виконанні досліджень і розробок, спрямованих на потреби сектору безпеки та оборони.

Зокрема йшлося про розвиток технологій у галузях:

  • матеріалознавства;
  • нових конструкційних матеріалів;
  • електроніки;
  • систем зв'язку;
  • інформаційних технологій;
  • інших напрямів, які можуть бути використані для підвищення технологічних можливостей українського війська.

Публікація Генштабу ЗСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Крім того, очільник Академії вручив Лебеденку відзнаку НАН України "За сприяння розвитку науки" - на знак подяки за підтримку наукових ініціатив і сприяння розвитку співпраці між науковою спільнотою та ЗСУ.

"Зустріч підтвердила важливість тісної взаємодії між науковою спільнотою та Силами оборони у забезпеченні технологічної спроможності України в умовах війни", - підсумували у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії почав працювати перший український оборонний завод, який виробляє дрони.

Тим часом Анатолій Загородній розповів РБК-Україна, як працює Національна академія наук України в найскладніший час її існування, які рішення народжуються сьогодні в лабораторіях і чому підтримка науки є критичною для майбутнього держави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили УкраїниНАН УкраиныГенштаб ВСУВійна в УкраїніВченіВійськовийНауковці