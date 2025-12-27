ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 60 боестолкновений и обстрелы приграничных сел Сумщины: какая ситуация на фронте

Украина, Суббота 27 декабря 2025 17:44
UA EN RU
Более 60 боестолкновений и обстрелы приграничных сел Сумщины: какая ситуация на фронте Фото: на фронте произошло 62 боевых столкновения и обстрелы приграничных сел (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

За 27 декабря российские захватчики совершили 62 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего пострадали приграничные населенные пункты Сумской области, а украинские защитники успешно отбили ряд атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник продолжает штурмовать позиции украинских войск, в частности на Северо-Слобожанском и Курском направлениях было осуществлено 62 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал украинские позиции вблизи Старицы, Волчанска, Прилепки и в направлении Григорьевки, одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватчик атаковал вблизи Среднего, Новоселовки, Дружелюбовки, Ставок и Дробышево, две попытки продвижения были отбиты, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении продолжается бой в районе Серебрянки, а на Краматорском - две атаки в районах Васюковки и Предтечино.

На Константиновском направлении враг 12 раз атаковал в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки и в направлении Софиевки и Степановки, три боя продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты совершили 19 атак в районах Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Котлина, Удачного, Молодецкого, Филиала и в направлении Нового Шахматного, Дорожного, Родинского, Гришино, один бой продолжается.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал вблизи Ялты, Вишневого, Привольного, Рыбного и в направлении Андреевки-Клевцово, два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили три попытки врага продвинуться в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боя продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях Силы обороны отбили по одной и две атаки соответственно.

На других участках фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

За последние дни активность российских захватчиков возросла по всем направлениям фронта.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают пограничные населенные пункты, в том числе Рогизно, Уланово, Горки Сумской области, отметили в Генштабе.

Потери России на войне

Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия понесла примерно 1 203 310 потерь среди личного состава.

За последние сутки потери противника составили 1 240 человек.

Кроме того, украинские военные уничтожили 5 танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 205 беспилотников, 158 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную установку оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация фронт Генштаб ВСУ
Новости
Буданов назвал цели РФ на 2026 год: полная оккупация Донбасса и Запорожской области
Буданов назвал цели РФ на 2026 год: полная оккупация Донбасса и Запорожской области
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну