Более 60 боестолкновений и обстрелы приграничных сел Сумщины: какая ситуация на фронте

За 27 декабря российские захватчики совершили 62 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего пострадали приграничные населенные пункты Сумской области, а украинские защитники успешно отбили ряд атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник продолжает штурмовать позиции украинских войск, в частности на Северо-Слобожанском и Курском направлениях было осуществлено 62 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал украинские позиции вблизи Старицы, Волчанска, Прилепки и в направлении Григорьевки, одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватчик атаковал вблизи Среднего, Новоселовки, Дружелюбовки, Ставок и Дробышево, две попытки продвижения были отбиты, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении продолжается бой в районе Серебрянки, а на Краматорском - две атаки в районах Васюковки и Предтечино.

На Константиновском направлении враг 12 раз атаковал в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки и в направлении Софиевки и Степановки, три боя продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты совершили 19 атак в районах Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Котлина, Удачного, Молодецкого, Филиала и в направлении Нового Шахматного, Дорожного, Родинского, Гришино, один бой продолжается.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал вблизи Ялты, Вишневого, Привольного, Рыбного и в направлении Андреевки-Клевцово, два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили три попытки врага продвинуться в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боя продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях Силы обороны отбили по одной и две атаки соответственно.

На других участках фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

За последние дни активность российских захватчиков возросла по всем направлениям фронта.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают пограничные населенные пункты, в том числе Рогизно, Уланово, Горки Сумской области, отметили в Генштабе.