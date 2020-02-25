Генсекретар Евроассоціаціі E.DSO розповів про вигоду "розумної" мережі

Фото: Роберто Зангранди (nv.ua)

За словами Зангранди, "розумна" мережа дозволяє споживачам отримувати контрольований доступ до електромереж

Промислове зростання, ріст енергоспоживання домогосподарствами і боротьба за скорочення шкідливих викидів в атмосферу робить модернізацію енергомереж, удосконалення систем обліку електроенергії та перехід ринку до Smart Grid ключовими умовами для виживання. Про це в інтерв'ю "Новому времени" заявив генеральний секретарем Евроассоциаци E. DSO Роберто Зангранди, передає РБК-Україна.

На думку Зангранди, "розумна" мережа (Smart Grid) дозволяє споживачам отримувати контрольований доступ до електромереж, компенсувати витрати на електроенергію, і навіть заробляти на її виробництві. Також, крім вигод для звичайного користувача, розумні мережі будуть корисні і для бізнесу.

"Якщо ви використовуєте електроенергію - ви можете отримати вигоду з розумної мережі. Багато компаній пропонують для бізнесу і, скажімо, спеціалізованих клієнтських баз саме ці послуги: згладжування пікового споживання, раціоналізацію електроенергії, уникнення втрат і неефективності. В кінцевому рахунку це призводить до зниження витрат бізнесу на 10%-12%", - вважає Зангранди.

Говорячи про роль держави в процесі створення розумних мереж генсек Евроассоціаціі E. DSO підкреслює необхідність заохочення тих компаній, які досить сміливо інвестують в технології і хочуть експериментувати з ними.

Він також наводить приклад існуючих програм підтримки операторів систем розподілу в ЄС, які створюють на базі своїх активів розумні мережі.

"Наприклад, програма "Горизонт 2020". Це рамкова програма, яка через фінансування заохочує експерименти з новими технологіями в електроенергетичній системі", - додає експерт.

Нагадаємо, Smart Grid (розумна мережа) – набір технологій, що перетворюють енергетичну інфраструктуру старого типу на сучасну цифрову систему. Саме на основі розумних мереж можливий розвиток сучасної енергетики.

Як раніше писав РБК-Украина, в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, які будуть стимулювати інвестиції в галузі. У міністерстві переконані, оновлення енергетичної інфраструктури повинно надійти від операторів мереж.