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Генсекретарь Евроассоциации E.DSO рассказал о выгоде "умной" сети

Новости » Энергетика     25.02.2020 - 09:11
Генсекретарь Евроассоциации E.DSO рассказал о выгоде "умной" сети
Фото: Роберто Зангранди (nv.ua)

По словам Зангранди, "умная" сеть позволяет потребителям получать контролируемый доступ к электросетям

Промышленный рост, рост энергопотребления домохозяйствами и борьба за сокращение вредных выбросов в атмосферу делает модернизацию энергосетей, усовершенствование систем учета электроэнергии и переход рынка к Smart Grid ключевым условиям для выживания. Об этом в интервью "Новому времени" заявил генеральный секретарь Евроассоциаци E.DSO Роберто Зангранди, передает РБК-Украина.

По мнению Зангранди, "умная" сеть (Smart Grid) позволяет потребителям получать контролируемый доступ к электросетям, компенсировать затраты на электроэнергию, и даже зарабатывать на ее производстве. Также, кроме выгод для обычного пользователя, умные сети будут полезны и для бизнеса.

"Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети. Многие компании предлагают для бизнеса и, скажем, специализированных клиентских баз именно эти услуги: сглаживание пикового потребления, рационализацию электроэнергии, избежание потерь и неэффективности. В конечном счете это приводит к снижению расходов бизнеса на 10%-12%", - считает Зангранди.

Говоря о роли государства в процессе создания умных сетей генсек Евроассоциации E.DSO подчеркивает необходимость поощрения тех компаний, которые достаточно смело инвестируют в технологии и хотят экспериментировать с ними.

Он также наводит пример существующих программ поддержки операторов систем распределения в ЕС, которые создают на базе своих активов умные сети.

"Например, программа "Горизонт 2020". Это рамочная программа, которая через финансирование поощряет эксперименты с новыми технологиями в электроэнергетической системе", - добавляет эксперт.

Напомним, Smart Grid (умная сеть) – набор технологий, превращающих энергетическую инфраструктуру старого типа в современную цифровую систему. Именно на основе умных сетей возможно развитие современной энергетики.

Как ранее писал РБК-Украина, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды пообещали создать открытые энергетические рынки, стимулирующие инвестиции в отрасли. В министерстве убеждены, обновление энергетической инфраструктуры должны поступить от операторов сетей.

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