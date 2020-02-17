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В Міненерго пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, що стимулюватимуть інвестування

Новини » Енергетика     17.02.2020 - 13:36
В Міненерго пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, що стимулюватимуть інвестування
Ілюстративне фото (Varnum LLP)

В міністерстві переконані, оновлення енергетичної інфраструктури повинні надійти від операторів мереж

Більшість інвестицій в оновлення енергетичної інфраструктури повинні надійти від операторів мереж, що стане можливим при реформуванні моделі утворення тарифу: від "витрат+" до розвиваючого тарифу. Про це зазначається в Концепції стратегії "зеленого" енергетичного переходу до 2050 року, яку підготувало Міністерство енергетики та захисту довкілля, передає РБК-Україна.

Так, в Міненерго сподівається, що інвесторами в розвиток нових "розумних" мереж виступлять самі оператори мереж. Йдеться про операторів системи розподілу і операторів передачі електроенергії. Для цього держава обіцяє створити відкриті та прозорі енергетичні ринки, що стимулюватимуть до інвестування.

"Більшість інвестицій буде здійснена приватними гравцями, особливо операторами мереж, що вимагатиме зміни підходу до тарифоутворення – від систем "витрати плюс" до таких, що стимулюють інвестиції", - зазначається в Концепції.

Згідно з думкою експертів Міненерго, розвиток "розумних" мереж (smart grids) допоможе компенсувати можливе зростання цін на електроенергію за рахунок впровадження "розумного" керування енергоспоживанням.

Крім того, інвестування в розумні електромережі дозволить більш надійно використовувати об'єкти відновлюваної енергетики, технології накопичування енергії, залучати споживачів до управління попитом та підтримувати приватні об’єкти зеленої генерації – просьюмерів.

Нагадаємо, раніше енергетичний експерт, директор польської консалтингової компанії Doradztwo Gospodarcze Кшиштоф Рогульський зазначав, що RAB-тариф повинен бути запровадженим щонайменше 20 років тому. "Від цього залежить повернення грошей інвестору протягом періоду. І така віддача повинна бути на хоча б піввідсотка, навіть на кілька копійок більше ніж банківський депозит", - додав експерт.

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