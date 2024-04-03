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Атака на Татарстан: в ООН осудили удар, назвав завод "гражданской инфраструктурой"

Россия, Среда 03 апреля 2024 10:59
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Атака на Татарстан: в ООН осудили удар, назвав завод "гражданской инфраструктурой" Фото: пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ООН осудили удар ГУР по заводу по производству дронов-камикадзе "Шахед" в российском Татарстане 2 апреля. Там назвали предприятие, работающее на ВПК оккупантов, "гражданской инфраструктурой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить", - сказал он.

Атака на завод по производству "шахедов" в Татарстане

2 апреля российские СМИ сообщили, что в РФ дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Якобы, под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утверждалось, что есть пострадавшие. Позже РБК-Украина стало известно, что целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод по сборке "Шахедов". Это была операция ГУР.

Напомним, в последние недели украинские силы оборроны успешно атакуют нефтеперерабатывющие заводы в России. Так, издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

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