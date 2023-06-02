Генсек ОПЕК призвал увеличить мощности по переработке нефтепродуктов в мире

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс подчеркнул важность расширения нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OPEC .

Аль-Гайс отметил, что страны-члены ОПЕК прилагают исключительные усилия для расширения своих мощностей путем строительства нефтеперерабатывающих заводов, в частности Аль-Зур в Кувейте, Dangote в Нигерии и Джазан в Саудовской Аравии.

Генеральный секретарь подчеркнул важность технических дискуссий между членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

"Как обычно, эта встреча была организована для технических экспертов ОПЕК и стран-производителей, не входящих в ОПЕК, и сосредоточена на предоставлении возможности обменяться мнениями по ключевым факторам, влияющим на развитие рынка нефти", - заявил Аль Гайс.

Техническое совещание созывается дважды в год для содействия обмену знаниями и мнениями об условиях рынка нефти, а также других ключевых тем, связанных с энергетикой.