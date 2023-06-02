ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генсек ОПЕК призвал увеличить мощности по переработке нефтепродуктов в мире

Новина українською →
Пятница 02 июня 2023 07:44
Генсек ОПЕК призвал увеличить мощности по переработке нефтепродуктов в мире Фото: генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс (twitter ADIPEC)
Автор: Максим Шушко

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс подчеркнул важность расширения нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OPEC.

Аль-Гайс отметил, что страны-члены ОПЕК прилагают исключительные усилия для расширения своих мощностей путем строительства нефтеперерабатывающих заводов, в частности Аль-Зур в Кувейте, Dangote в Нигерии и Джазан в Саудовской Аравии.

Генеральный секретарь подчеркнул важность технических дискуссий между членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

"Как обычно, эта встреча была организована для технических экспертов ОПЕК и стран-производителей, не входящих в ОПЕК, и сосредоточена на предоставлении возможности обменяться мнениями по ключевым факторам, влияющим на развитие рынка нефти", - заявил Аль Гайс.

Техническое совещание созывается дважды в год для содействия обмену знаниями и мнениями об условиях рынка нефти, а также других ключевых тем, связанных с энергетикой.

После сделки, позволяющей избежать дефолта в США выросли цены на нефть. Однако опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок ограничили рост.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта
NEWS
Украинская артиллерия "накрывает" окупантов на Таврическом направлении: карты боев ISW
Украинская артиллерия "накрывает" окупантов на Таврическом направлении: карты боев ISW
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют