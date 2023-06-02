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Генсек ОПЕК закликав збільшити потужності по переробці нафтопродуктів в світі

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П'ятниця 02 червня 2023 07:44
Генсек ОПЕК закликав збільшити потужності по переробці нафтопродуктів в світі Фото: генеральний секретар ОПЕК Хайтам Аль Гайс (twitter ADIPEC)
Автор: Максим Шушко

Генеральний секретар ОПЕК Хайтам Аль Гайс підкреслив важливість розширення нафтопереробних потужностей у всьому світі для задоволення зростаючого попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OPEC.

Аль-Гайс зазначив, що країни-члени ОПЕК докладають виняткових зусиль для розширення своїх потужностей шляхом будівництва нафтопереробних заводів, зокрема Аль-Зур у Кувейті, Dangote у Нігерії і Джазан в Саудівській Аравії.

Генеральний секретар підкреслив важливість технічних дискусій між членами ОПЕК і країнами, що не входять до організації.

"Як зазвичай, ця зустріч була організована для технічних експертів ОПЕК і країн-виробників, що не входять в ОПЕК, і зосереджена на наданні можливості обмінятися думками щодо ключових факторів, що впливають на розвиток ринку нафти", - заявив Аль Гайс.

Технічна нарада скликається двічі на рік для сприяння обміну знаннями та думками щодо умов ринку нафти, а також інших ключових тем, пов’язаних з енергетикою.

Після угоди, що дозволяє уникнути дефолту в США зросли ціни на нафту. Проте побоювання щодо подальшого підвищення відсоткових ставок обмежили зростання.

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