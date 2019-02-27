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Генсек ОПЕК пропонує Трампу приєднатися до діалогу про баланс на ринку нафти

Новини » Енергетика    27.02.2019 - 14:50
Генсек ОПЕК пропонує Трампу приєднатися до діалогу про баланс на ринку нафти
Фото: Мухаммед Баркіндо (flickr.com worldeconomicforum)

Баркіндо прокоментував заяву Трампа про занадто високі ціни на нафту

Генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо в середу, 27 лютого, запропонував президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу приєднатися до діалогу про відновлення балансу попиту і пропозиції на глобальному нафтовому ринку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зокрема, Баркіндо прокоментував повідомлення американського лідера в Twitter про те, що ціни на нафту стають занадто високими, і ОПЕК слід "розслабитися". Зокрема, генсек ОПЕК заявив, що Штати як найбільший у світі нафтовиробник володіє стратегічною часткою глобального попиту і пропозиції.

За словами Баркіндо, нефтекартель стурбований тим, що санкції щодо двох країн-засновників ОПЕК - Венесуели і Ірану - можуть ускладнити спроби відновити баланс на ринку і підтримувати його стійкість.

Крім того, генсек ОПЕК на полях нафтової конференції в Ер-Ріяді заявив, що квітень буде хорошим моментом для оцінки реакції ринку на скорочення видобутку в рамках глобального пакту і прийняття рішення про подальші кроки.

Нагадаємо, в середу ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК+. Зокрема, ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 лютого 2019 року, піднялася вище позначки в 65,54 доларів за барель.

Як писало РБК-Україна раніше, американський президент вважає, що ціни на нафту стають занадто високими. Глава США порадив ОПЕК розслабитися, оскільки крихкий мир не впорається з підвищенням цін.

Додамо, в грудні 2018 року ОПЕК і ряд інших країн, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу, починаючи з січня.

Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК+ Трамп прокоментував ціни на нафту
Новини України нефтьДональд Трамп
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